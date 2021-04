Les assistances maternelles au cœur d’un imbroglio : vont-elles pouvoir garder les enfants ?

Chaque matin, Layanah, un an, arrive chez sa nounou. Mais c'est peut-être la dernière fois avant un moment. Jeudi, le gouvernement avait annoncé que les assistantes maternelles ne pourraient plus accueillir d'enfants pendant trois semaines. Pour les mamans, ce ne sera pas évident. Elles comptent beaucoup sur la nounou. Même celles qui télétravaillent n'imaginent pas garder leur enfant à la maison. "Quand on travaille, on ne peut pas garder un petit d'un an, même en étant chez soi", confie l'une d'entre elles.