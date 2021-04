Les boulangers peinent à vendre à Arras

Daniel Charles est boulanger à Arras (Pas-de-Calais). Il a vu disparaître une partie de sa clientèle, celle de la mi-journée. Ce qui représente en effet près de la moitié de son activité. Résultat : un chiffre d'affaires en baisse de 40% depuis le dernier confinement. "Nos produits de sandwicheries chauds, demi-chauds, et la viennoiserie sont ceux qui ont baissé fortement", explique le propriétaire. Cela est notamment dû au manque d'étudiants du midi et au télétravail, mais aussi en raison du couvre-feu et de la fermeture des commerces non-essentiels. Les rues se vident et cela fait moins de bouches à nourrir pour les boulangeries.

Juste à côté, on retrouve une boulangerie ayant décidé de baisser le rideau en attendant la reprise. "A Arras, c'est dur, il n'y a personne sur la place, franchement c'est triste. On a aussi moins d'envie en cette période-là", lancent des passantes. Et même le pain en fait les frais dans un autre établissement. Alors, plutôt que de cuire tout le pain le matin et risquer d'en produire plus, les fournées s'enchaînent toute la journée en fonction des demandes.