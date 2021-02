Les cambriolages, l'autre risque qui menace les victimes d'inondations

Face à cette crainte, les habitants appellent les policiers pour les prévenir qu'ils quittent leur domicile. "On les encourage à le faire parce qu'effectivement, si on a des adresses précises, c'est plus facile de sécuriser ces secteurs-là", souligne la commissaire Violette Wetterwald, interrogée par TF1 dans le reportage ci-dessus.

Avec d'autres membres de son équipe, la cheffe de la police déambule dans les rues, sur des trottoirs surélevés, dans le but d'interroger les commerçants restés sur place. Ces derniers indiquent ne pas avoir remarqué d'activité suspecte pour le moment mais restent sur leurs gardes. "On ne sait jamais, il y a toujours des profiteurs", rappelle l'un d'eux.

En dépit de la surveillance des policiers, tous ne s'en vont donc pas. De nombreux habitants préfèrent en effet affronter le froid et les coupures d'électricité plutôt que de voir leur maison risquer d'être saccagée par des voleurs. "Ça ne va pas être facile de rester dans la maison, mais je vais rester là quand même parce que je suis un dur à cuir", affirme un homme sur sa barque. "On s'éclaire à la bougie. J'espère qu'ils ne vont pas nous couper le gaz parce que maintenant on a plus que ça pour faire à manger. Je vis sur ce que j'avais dans mon frigo", raconte une autre propriétaire, les jambes à moitié dans l'eau devant sa demeure.