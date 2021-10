Les cartes routières font de la résistance

On la croyait condamnée depuis l'arrivée des GPS, mais ses ventes sont à nouveau en augmentation. Les cartes font de la résistance et nous sommes allés à la rencontre des irréductibles, ainsi que des passionnés qui continuent de les utiliser.

Nous avions oublié comment on pouvait se sentir légèrement envahi en dépliant une carte routière. Il faut dire qu'aujourd'hui, elle a déserté le quotidien des plus jeunes. Pourtant, malgré ses détracteurs, la carte résiste. Cet été Michelin en a écoulé 5,8% de plus qu'en 2020. Pour les atlas routiers, les ventes ont même augmenté de plus de 19%.

Les irréductibles sont encore nombreux à l'utiliser. À Arcachon par exemple, au pied de la dune du Pilat, nous avons croisé Jean-Jacques et Monique. Ils partaient en camping-car pour le week-end. Et depuis toujours, une carte prend place sur leur tableau de bord. La carte permettrait d'avoir une vision globale, ce qui reste difficile avec un GPS. Et puis, on peut la griffonner.

Ségolène et Stéphane, eux, ne pourraient pas non plus s'en passer. Nous avons rencontré ces deux grands explorateurs dans la plus ancienne librairie de voyage de Paris. On y trouve des milliers de cartes, rangées dans des étagères. Et certaines sont extrêmement rares. L'âge d'or des dix millions de cartes vendues par an est bien loin, mais il s'en écoule toujours entre trois cinq millions.

