Les clients plus nombreux dans les allées des magasins, marchés et autres lieux de loisirs

Désormais, plus besoin de jouer des coudes pour entrer dans les magasins. On peut même se permettre de laisser passer les gens. Depuis ce matin, le centre commercial Beaugrenelle peut accueillir le double de clients. L'espace nécessaire par visiteur est passé de 8 à 4m². Concrètement, certaines files d'attente vont disparaître. Ainsi, le shopping va être plus agréable et plus fluide pour les clients.