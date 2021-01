Les commerces de proximité restent ouverts

Ce samedi matin à Lille (Nord), certains Français sont un peu perdus après les annonces du Premier ministre vendredi soir. La majorité des personnes rencontrées sont même surprises. "On subit des décisions incohérentes et qu'on ne comprend pas", se plaint une passante.

Par ailleurs, il y a ceux qui attendaient un reconfinement et ceux qui l'avaient même prévu. D'autres se font beaucoup plus philosophes. "On n'a rien d'autre à faire qu'à suivre les indications du gouvernement et d'arrêter de revenir sans arrêt au confinement pas confinement", lance une femme. "J'ai l'impression qu'il y a, en effet, une situation qui s'aggrave quand on voit le nombre d'hospitalisations, mais on essaie de garder espoir", ajoute un autre.