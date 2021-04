Les conseils au jardin : ce qu'il faut faire et ne pas faire

Alors que c'est le moment pour les pommes de terre de sortir leurs premières feuilles, il ne faut pas les laisser faire. Il ne faut surtout pas qu'elles voient le jour tant qu'il y a des gelées. "Elles sont en train de sortir mais je les butte au fur et à mesure", explique un agriculteur. Et puis, il ne faut pas oublier d'arroser et ne pas laisser le liseron envahir les serres. En revanche, il est permis de profiter du chant des oiseaux et du parfum du printemps.