Les défenseurs des langues régionales se font entendre

Pas touche à ma langue régionale, c'est qu'on peut entendre dans les rues bretonnes cet après-midi. Aux pays basques ou encore à Colmar, des milliers de manifestations ont brandi les drapeaux et les slogans pour défendre l'enseignement des langues régionales. C'est en Bretagne qu'ils étaient les plus nombreux et les plus déterminés. Les enfants en tête de cortège entre cinq et dix mille personnes.