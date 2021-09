"C'est très long" : les délais s'étirent pour refaire les cartes d'identité et passeports

"C'est vrai que c'est très long", se plaint Isabelle. Venue refaire sa carte d'identité à la mairie de Wattrelos (Nord) pour partir en vacances à l'étranger, cette dame doit s'armer de patience. "J'ai attendu un mois pour avoir le rendez-vous. Après on doit venir prendre rendez-vous et après on doit encore attendre. Ça fait deux mois voire deux mois et demi que j'attends", détaille-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

En ce moment, dans cette commune du Nord, les demandes de renouvellement explosent. Par conséquent, les délais pour obtenir sa carte s'allongent. Le prochain créneau disponible ne tombe qu'à partir du 18 novembre dans cette mairie. Pour cause, plus d'un million de cartes d'identité n'ont pas été renouvelées en 2020 à cause du Covid. Et désormais, le déploiement de la nouvelle carte d'identité et les voyages à nouveau possible à l'étranger n'arrangent rien à l'affaire.