Les distributions gratuites de nourriture font le plein d’étudiants à Marseille

A quelques kilomètres de là, sur le campus santé, il y a aussi la queue. Les associations sont de plus en plus nombreuses à organiser ces marchés gratuits. "C'est un plus pour les étudiants parce qu'en période de Covid et de confinement, certains n'ont plus d'emploi étudiant, du coup les fins de mois sont plus serrées", explique Louise Duc-Jacquet, étudiante-bénévole de la FAMI. Deux tiers des jeunes qui viennent s'approvisionner ne sont pas boursiers. Une épicerie solidaire ouvrira aussi dans quelques semaines dans un campus, uniquement destiné aux jeunes.