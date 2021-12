Les écoles se mettent aux couleurs de Noël

De leurs côtés, les plus grands ont fabriqué des crèches de Noël. Chaque jour, chacun apporte sa petite touche. On y retrouve Marie, Joseph, le petit Jésus et bien d'autres encore. Pour eux, "c'est magique Noël". "On a l'impression de commencer à être dans l'esprit de Noël", confie un élève. Dans la cour de récréation, les enfants ont tellement hâte d'être à Noël qu'ils ont un message un peu en avance : "Joyeux Noël !".