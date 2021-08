Les écoliers reprennent le chemin de l’école à La Réunion

Thalia, deux ans et demi, ne quitte plus les bras de sa maman. Elle fait sa rentrée en toute petite section. Un câlin et quelques mots, les premiers pas à l'école sont toujours un moment un peu difficiles. "La première semaine, les parents sont invités à rester avec les enfants. Et petit à petit, on va lâcher et je prends le relais ", explique Caroline Best, professeur. Une rentrée pas à pas accompagnée par les parents, rassurant dans un contexte sanitaire éprouvant.