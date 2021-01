Les enfants doivent-ils faire un test PCR pour voyager à l'étranger ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : lorsqu'un test PCR est exigé pour voyager, les enfants sont-ils concernés ? Le propriétaire d'une location de vacances a-t-il le droit de facturer les frais de désinfection du Covid ? Les salles de sport sont-elles accessibles avec un certificat médical ? Alexia Mayer répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Lorsqu’un test PCR est exigé pour voyager, les enfants sont-ils concernés ?

Il n'y a pas de règle générale, tout dépend du pays dans lequel vous allez. Si vous voyagez aux États-Unis les enfants de plus de deux ans doivent se soumettre au test. Si vous allez en Turquie, seuls les enfants de plus de six ans sont concernés. Et comme tout change tout le temps, ces détails sont accessibles sur la carte interactive mise en ligne par l’Association internationale du transport aérien, consultable à cette adresse : Iatatravelcentre.com/world.php. L’aviation civile nous précise que votre compagnie aérienne doit vous donner toutes les informations au moment où vous achetez votre billet.