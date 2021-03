Les enseignants vaccinés à partir de mi-avril : qu’en pensent-ils ?

Raouina Riani est enseignante en CM2 à l'école Saint Joseph-La Salle à Pantin en Seine-Saint-Denis. À 34 ans et en bonne santé, elle devrait pouvoir se faire vacciner dès le mois d'avril. Elle est soulagée. "J'attends le vaccin avec impatience. J'ai vraiment peur d'attraper le virus. J'ai quand même mes élèves derrière et ne peux pas m'empêcher d'être en contact avec des personnes qui ont déjà le Covid", explique-t-elle. Lundi encore, une collègue a été testée positive. Et la classe d'à côté a dû fermer. C'est la deuxième en quinze jours. La direction compte plus que jamais sur la vaccination.