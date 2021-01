Les fleurs séchées font leur grand retour

Vous les trouviez ringardes et poussiéreuses, et pourtant, elles signent leur grand retour sur les réseaux sociaux et chez les fleuristes. Les fleurs séchées deviennent vraiment à la mode et très tendances. Elles s'offrent une nouvelle jeunesse et ça, les professionnels l'ont bien compris. Bouquets, couronnes, de nombreuses déclinaisons sont possibles. Les clients en raffolent et les producteurs doivent s'adapter.