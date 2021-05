Les fraises, plus chères à cause de la météo

Ce dimanche matin sur le marché, les fraises sont bien là, charnues et rouges comme il faut. Mais elles sont plus chères : un euro de plus en moyenne la barquette par rapport à l'année dernière. Tout cela à cause d'un printemps qui n'a pas encore vraiment démarré. Des fraises plus rares, donc plus chères, les consommateurs ont même dû être patients.

Charles Ghestem est producteur de fraise de pleine terre. Il nous montre plusieurs pieds et les fruits sont encore bien verts. Le manque de soleil et le gel en avril les ont empêchés de rougir et ce, malgré les tunnels. "On a eu une météo très humide cette année, donc difficile de garder un climat sain dans les serres", explique-t-il. "Je n'ai jamais connu une météo comme ça", rajoute-t-il. Malgré tout, la récole a pu être préservée. Ici, on peut récolter les fraises dans les serres et elles sont moins chères, soit quatre euros la barquette. La bonne nouvelle tout de même est que, les fraises ayant pris du retard, on pourra donc en manger plus longtemps.