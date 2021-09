Les Français en pleine crise de foi selon un sondage

Le père Laurent Berthout observe, lui aussi, cette perte de nombre de croyants, mais ne s'alarme pas pour autant. "C'est vrai qu'il y a moins de gens à la messe, de baptêmes et de mariages. Mais nous avons maintenant des gens qui sont beaucoup plus convaincus dans leur demande de baptême et de mariage parmi les adultes et les enfants. Et c'est ça qui m'encourage", confie le prêtre. Motif de satisfaction pour les hommes de foi. Dans l'Hexagone, les personnes de moins de 35 ans font partie des catégories d'âge les plus croyantes.