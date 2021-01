Les Français ont-ils le moral ?

Après les épreuves de 2020, lorsqu'on sonde l'état du moral de chacun en ce janvier 2021, on s'attendait à des réponses plutôt négatives. Mais c'est tout le contraire. A l'exemple de Sophie, la bouchère de Bailleul (Nord-Pas-de-Calais), elle a le sourire derrière le masque. "Noël et le Nouvel An se sont bien passés, il y a eu du monde et les gens étaient correctes", a-t-elle précisé.