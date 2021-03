Les Français pensent déjà aux vacances d'été : où comptent-ils partir ?

Beaucoup de Français pensent déjà aux vacances d'été. Ils ont besoin de retrouver des couleurs. Néanmoins, il n'est pas facile de faire son choix dès aujourd'hui. Les vacances en camping devraient avoir un grand succès cet été. En Normandie, un établissement se prépare à sa réouverture. Parmi les types d'hébergement les plus réservés en ce moment, on distingue les campings et les locations de meublée. L'objectif étant de pouvoir se faire à manger et être loin de la foule. "Avec le Covid, les gens préfèrent avoir leurs propres sanitaires", a révélé une employée des lieux.