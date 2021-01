Les Français prennent toujours massivement la voiture pour se rendre au travail

A Cysoing (Nord), sur les petites routes départementales, au milieu des champs ou aux entrées des villages, la voiture est incontournable. "On en a besoin", confie la majorité des Français rencontrés. Certains ajoutent même "impossible de faire sans". Dans les communes rurales, même si les principaux trajets sont destinés à se rendre au travail, on doit grimper dans sa voiture plusieurs fois par jour. "Je prends ma voiture tous les jours, car je dois conduire mes enfants au collège, et me rendre au travail", lance une mère de famille. "Je suis obligé de prendre la voiture pour les courses, car j'habite dans un petit village", ajoute un homme.

En Europe, les Français sont les premiers à envisager leur avenir avec leur voiture. C'est le cas de Christine, adepte du long terme. Cela signifie qu'elle ne change pas souvent de voiture. Il paraît qu'on passe plus de 30 000 heures au volant dans une vie. Alors, on les bichonne pour s'y sentir comme si on était à la maison. A noter que plus d'un million et demi de personnes font des trajets de moins d'un kilomètre pour se rendre au travail en voiture.