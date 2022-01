VIDÉO - Les Français qui veulent changer de nom vont-ils pouvoir le faire sans motif légitime ?

Prendre le nom de famille de sa mère, de son père ou accoler les deux noms dans l’ordre que l’on souhaite devrait bientôt être possible sans avoir à suivre un véritable parcours du combattant, et surtout sans avoir à se justifier. Une proposition de loi visant à simplifier cette démarche est en effet débattue ce mercredi en commission à l'Assemblée nationale. Si elle est adoptée, il suffira juste d’une déclaration Cerfa à l’état civil de votre mairie. Ce droit sera ouvert à toute personne majeure qui pourra l’exercer une fois dans sa vie.

Ce texte que le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avait décrit en décembre comme une "loi d’égalité entre les parents, une loi de liberté pour chaque Français", est porté par le député LaREM de l'Hérault Patrick Vignal et est soutenu par un collectif, "Porte Mon Nom", dont fait partie Marine Gatineau Dupré. Elle s'explique dans le JT de 13H : "Quand on porte le nom d'un bourreau, de quelqu'un qui a maltraité l'autre parent, qui nous a abandonné ou tout simplement parce qu'il est source de dispute, de harcèlement, il faut qu'on puisse permettre à ces personnes-là de changer de nom", plaide-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.

Pour les mineurs, la proposition de loi permettra que "l’enfant puisse porter, à titre d’usage, le nom de la mère, soit en ne portant que son nom, soit on adjoindra le nom de la mère à celui du père, soit on modifiera l’ordre des noms de famille. Il faudra la validation des deux parents et en l’absence de cette entente, il y aura recours au juge. Par ailleurs, si le mineur a plus de 13 ans, il faudra également lui demander son accord", avait précisé le Garde des sceaux.

Le ministre prenait comme exemple "la mère qui élève seule son enfant", les noms de famille qui "s'éteignent", "l'enfant qui porte le nom" de son "géniteur qui a oublié ses devoirs". Mais aussi des problèmes plus concrets, telle "la maman (qui) élève seule son enfant qui porte le nom de son père" et qui "veut l'inscrire à la cantine ou au judo", où "on lui demande s'il s'agit bien de son fils ou de sa fille", ce qui est "humiliant".

Marianne Joly est dans cette situation, une mère divorcée avec deux enfants qui ne portent pas son nom. Elle témoigne de ses difficultés : "Sur le cahier d'école de mes deux enfants, par exemple, il y a juste le nom du papa qui est écrit, son adresse, son numéro de téléphone. Que ce soit quand on part en voyage ou à l'école quand je me présente, je dois préciser que je suis la maman parce que sinon mon nom ne fait écho à personne, et ça, c'est compliqué", admet-elle.