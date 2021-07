Les Français raffolent du camping-car

Les camping-cars et les vans séduisent de plus en plus de Français. Florent Michaud et sa compagne ont craqué il y a huit mois. Pour ce couple de Normands, cette sorte de maison itinérante permet d'oublier un peu la crise sanitaire. Comme eux, plus de 30 000 Français ont acheté un camping-car ou un van depuis septembre. C'est 20% de plus qu'avant la pandémie. En face, il y a quatre milliards de stationnements pour les accueillir.