Les Français sont-ils prêts à de nouvelles restrictions ?

Est-ce que ces dernières semaines vous êtes retournés déjeuner en terrasse ? Avez-vous savouré une glace en vous baladant ? Certainement... Mais supporteriez-vous de ne plus pouvoir le faire ou de subir un retour en arrière ? Les avis des Français sont partagés. "On a envie de liberté, donc des nouvelles règles, je n’ai pas trop envie", répond dans le 20H de TF1 une jeune femme en villégiature.

Quant aux gestes barrières, même si le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire à l'échelle nationale, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), il a été prolongé plusieurs fois, malgré un respect très partiel de la mesure. "La police municipale me le disait, elle n'arrive plus à le faire respecter, elle se fait envoyer promener. Et à certains endroits, les remparts sont très étroits, les gens se croisent entre eux, donc on pense qu'intra-muros c'est une mesure nécessaire de porter le masque", avance Gilles Lurton, le maire (LR) de Saint-Malo.