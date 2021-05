Les gendarmes des Vosges n'en finissent plus d'amuser Twitter

Les gendarmes des Vosges ont désormais près de 120 000 fans sur Internet. Alors sur le terrain, leur quotidien a un peu changé. "Le contact est plus facile. Le but c'est de se rapprocher le plus possible de la population alors ça nous aide", confie l'adjudant Gil Masson. Une chose est sûre, ils pourraient bientôt détrôner ceux de Saint-Tropez.