VIDÉO - Alpine 110 : voici un modèle très proche de celui qui sera livré à la gendarmerie

Le véhicule qu'ils construisent est rapide : il peut atteindre 250km/h et passe de zéro à cent en 4,5 secondes. C'est "une voiture puissante, nerveuse et très agile, fait valoir le directeur. Elle permet de réaliser des parcours intéressants sur des routes sinueuses".

Les Alpine des gendarmes sont destinées aux autoroutes. Si les voitures seront nouvelles, les conducteurs sont déjà bien rodés : dans les années 60 et 70, les brigades d'intervention rapide roulaient déjà avec des Alpine A110 et A310. Et si le ministère de l'Intérieur a voulu renouer avec ce passé, ce n'est pas seulement pour favoriser une fabrication française. "On voulait un véhicule qui ait un fort impact médiatique, qui soit reconnaissable par tous", avec "cet aspect dissuasif qui fait qu'on ne va pas commettre d’infraction parce qu’on sait qu’on sera rapidement rattrapé", explique à TF1 le lieutenant-colonel Frédéric Beretti.