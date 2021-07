Les guinguettes rouvrent leurs pistes à Joinville-le-Pont

Les jambes bougent au rythme de l'accordéon ce dimanche après-midi à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Main dans la main, nul doute, le bal est de retour. Et pour les habitués de Chez Gégène, cette première danse a les saveurs d'une première fois. "On est super heureux parce qu'on s'entraîne à la maison et ce n'est pas pareil", confie une habituée.

Pour Pascal Besson, musicien, l'attente a aussi été longue. Cela fait seize mois qu'il n'avait pas retrouvé la scène et son micro. "Je suis à fond. On va faire plaisir à tout le monde", affirme-t-il. Muni d'un pass sanitaire, ici, on peut danser et se restaurer.