Les habitants de Machecoul séduits par leur épicerie automatique

Des huîtres, des œufs, des radis ou du jambon, 24h/24 et 7j/7. Ces produits locaux sont disponibles à Machecoul. Amélie Renaud est fleuriste. C'est elle qui a initié le projet à côté de son magasin. Elle a développé ce commerce de proximité tout connecté. Depuis un an, l'épicerie automatique conquit de plus en plus d'habitants et de toutes générations.