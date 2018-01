VIDÉO - Les images impressionnantes d'un drone au-dessus de Saint-Malo pendant la tempête Eleanor

On est vraiment peu de choses lorsque la nature se met en colère. Voilà le sentiment qui découle à voir les incroyables images captées par le drone d'Emmanuel Duclos, dont l'appareil a survolé Saint-Malo les jeudi 4 et vendredi 5 janvier dernier. Lorsque la tempête Eleanor faisait rage au-dessus de la cité corsaire. Les rafales très fortes étaient alors de mise et des vagues immenses frappaient alors les demeures situées sur la côte.