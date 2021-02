Les masques en tissu faits maison bannis de l’école à partir de lundi

Dans une école primaire de La Madeleine (Nord), quelques élèves portent déjà un masque chirurgical, mais la majorité arborent un masque en tissu à motifs colorés. C'est le cas de Maëlys, neuf ans. Elle l'a acheté sur un marché et comme la plupart de ses camarades, elle ne sait pas s'il fonctionne bien. C'est justement la raison pour laquelle le ministère de l’Éducation nationale a instauré une nouvelle consigne. Dès lundi prochain, tous les élèves du primaire et au lycée devront obligatoirement porter un masque homologué de catégorie 1, en tissu ou en papier plus filtrant. Les masques faits maison sont donc arrivés à leur fin de vie.

Ce nouveau protocole vient perturber un peu plus la vie de l'établissement, déjà soumis à de nombreuses règles sanitaires. Selon la directrice, ce n'est pas le rôle de l'école de vérifier la conformité de ces masques. Rappelons que ceux de catégorie 1 filtrent plus de 90% des particules. Dans une pharmacie, les stocks dédiés aux enfants de trois à douze ans sont pris d'assaut. Entre 5 et 12 euros pièce, le budget est conséquent pour les familles. D'autant plus qu'il faut prévoir trois masques par jour. Les enseignants aussi sont soumis à la même obligation.