Les Normands confinés dénoncent une injustice

L’annonce d’un confinement ne les a pas vraiment étonnés. Les habitants de Verlan dans le L’Eure, ne sont qu’à quelques centimètres de l’Île-de-France. La ville a le temps d'incident le plus élevé du département. Une flambée fortement liée aux aller-retours quotidien des travailleurs parisiens. Nombreux, à s’être récemment installés. “C’est compliqué. Nous, on est dans des petits villages, et on subi”.