Les partis pris : Darmanin / Dupond-M, ça chauffe, 67 ans quoi qu'il en coûte, Poutine montre les dents

Depuis la manifestation mercredi dernier, on peut constater une tension entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Cela se remarque par des signaux significatifs. La preuve, dans le Parisien de ce matin, Maryvonne Caillibotte, procureur du parquet de Versailles et de Fabienne Klein-Donati, procureur du parquet de Bobigny ont répondu aux policiers à la demande de la chancellerie lors d'une interview. Du point de vue des magistrats, cette manifestation des policiers mercredi dernier est inacceptable. Le ministre de l'Intérieur l'a pourtant soutenu.

Euler Hermes a publié dans Les Echos ce vendredi matin une étude sur l'amortissement des dettes du Covid-19. La jauge retenue par le cabinet est le retour à un ratio, le rapport entre la dette et le PIB d'avant le Covid-19. La dette publique a beaucoup augmenté pendant cette période. Sur la zone euro, c'est plus 17 points de PIB, 20 pour la France, 25 pour l'Italie et l'Espagne, et seulement 15 pour l'Allemagne. En 2022, Italie sera donc à 156% de dette, l'Hexagone et l'Espagne à 116%, la zone euro à 100% et l'Allemagne à 72%.