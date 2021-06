Les partis pris : E. Macron, l'été en pente raide, PME, merci l'État, et la dérive autoritaire en Algérie

Le baromètre Image PME, publié par l’Ordre des experts-comptables, révèle une bonne surprise. Les PME n’ont pas rompu face à la crise sanitaire et économique. Mieux, dans l’ensemble leur santé financière est restée positive et leur résultat net augmente même de 2 % en moyenne. Selon Pascal Perri, c'est grâce à l'État.

La police algérienne a empêché la marche hebdomadaire du mouvement prodémocratie du Hirak le 14 mai à Alger. Des manifestants et des journalistes y ont été bousculés et interpellés. 31 participants ont été condamnés à des peines allant d’un an à 18 mois de prison ferme. Des arrestations et condamnations expéditives, dénoncées par de nombreuses organisations de défense des droits humains. Anne Nivat parle de dérive autoritiare.