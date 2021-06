Les partis pris : Fillon, la défaite de Russie, un front désuni face à la Chine et Israël, la vie sans Bibi

Le spectre d’un conflit armé plane de plus en plus sur le monde, porté par un tandem d’impérialistes hostiles aux valeurs occidentales : la Chine et la Russie. Sur le fond, c'est la volonté de puissance chinoise qui inquiète de plus en plus. Joe Biden, lui, affirme sa détermination à défendre les démocraties et appelle à la mobilisation du camp occidental. François Lenglet parle d'un front désuni face à la Chine.