Les partis pris : halte aux pétitions, le bitcoin, monnaie polluante, et la guerre entre citoyens en Israël

Après les deux tribunes de militaires publiées dans Valeurs actuelles, une centaine d'anciens commissaires, d'officiers et de gardiens de la paix signent une lettre ouverte et pétition dans laquelle ils appellent les élus à prendre des mesures efficaces pour reconquérir notre pays. Pour Jean-Michel Apathie, il faut arrêter les pétitions. On nous prend pour des jambons !

Le PDG de Tesla, Elon Musk, n°1 mondial de la voiture électrique, a annoncé que son entreprise n’accepterait plus les bitcoins en paiement de ses automobiles. L’affaire a fait l’effet d’une bombe. Le cours de la cryptomonnaie a reculé de 12 %. Le deuxième homme le plus riche du monde derrière Jeff Bezos avance des arguments environnementaux. Pour Pascal Perri, la cryptomonnaie est une bonne idée, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'environnement.

La violence est encore montée d’un cran au Proche-Orient, où des heurts entre Juifs et Arabes ont éclaté dans plusieurs villes mixtes d'Israël depuis le début du conflit entre le Hamas et l'État hébreu lundi. Plus de 400 personnes ont été arrêtées ces trois derniers jours. Selon Anne Nivat, la population israélienne est estomaquée dans son ensemble par ce niveau de violence jamais atteint entre Arabes et Juifs israéliens.