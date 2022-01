Les partis pris : Hidalgo, objectif 5,01%, arrêtons avec le pouvoir d'achat et un revers pour Maduro au Venezuela

L’ensemble de la filière du blé s’est indignée mercredi du lancement par le groupe Leclerc d’une baguette à 0,29 €. Agriculteurs et boulangers dénoncent d’une même voix une campagne "démagogique et destructrice de valeurs". Pascal Perri dit : "arrêtons avec le pouvoir d'achat !" C'est une obsession qui nous coûte cher. À force de vouloir absolument servir le pouvoir d'achat des consommateurs, on a fracassé les contribuables, on a aussi désinvesti les salariés.