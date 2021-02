Les partis pris : Jean Castex, le dérapage des taux d'intérêt et le chantage iranien

L'heure n'est pas encore aux cartons, mais à la cogitation. Des couloirs du gouvernement aux travées de l'Assemblée, un mot s'est déjà immiscé dans les têtes de la majorité : remaniement. C'est un poids lourd du groupe LREM qui réfléchit en se demandant si Jean Castex, dont l'image est très liée à la crise sanitaire, pourra "incarner le rebond nécessaire" avant la présidentielle de l'année prochaine. Ce sont des ministres qui parient sur un changement en septembre, après les régionales. Plus concrètement, le gouvernement et Emmanuel Macron testent actuellement des nouvelles formes de communication pour toucher un public plus large et plus jeune. LREM tente de se mettre en ordre de bataille. Pour Jean-Michel Apathie, le Premier ministre est près de la porte.