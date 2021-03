Les partis pris : l'échec d'un procès, la victoire de l'absurde et Biden à l'épreuve du réel

En un mois, plus de 10 000 enfants et adolescents sans papiers ont déjà été recensés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cet afflux place les services fédéraux sous tension, d’autant plus qu’ils sont tenus de respecter les nouvelles contraintes imposées par l’épidémie de Covid-19. Pour Abnousse Shalmani, c'est la première vraie crise de Joe Biden.