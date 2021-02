Les partis pris : l'islamogauchisme, la conquête de Mars et Trump déjà en campagne

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, est critiquée jusqu’au sein de la majorité pour s’être trompée de priorité en demandant au CNRS une enquête sur "l’islamogauchisme" à l’université. Pour Jean-Michel Apathie, c'est navrant et important à la fois à un an de l'élection présidentielle. Navrant parce qu'on utilise des termes dont on ne connaît pas vraiment le sens.