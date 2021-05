Les partis pris : L'opération "Flinguer Bertrand", le cannabis rapporte gros, et Israël, pas d'immunité pour Bibi

Gérald Darmanin a annoncé sa candidature aux élections départementales dans le Nord, et il se dit qu'Éric Dupond-Moretti pourrait aussi être candidat des élections régionales dans les Hauts-de-France. L'opération "Flinguer Bertrand" pourrait donc s'imposer. Mais avant, il faut bien comprendre qu'on joue 2022, et pour l'instant, ça se fait aux coups de canons. L'opération vise en fait Les Républicains. Le premier coup de canon s'est fait en direction de la région Paca avec l'annonce d'un accord entre Renaud Muselier et LaREM par Jean Castex. Qu'est-ce que cela a engendré ? Quel est l'objectif du ministre de la Justice en envisageant d'être candidat aux régionales ?

Sur le plan économique, un ex-député LaREM dépose une proposition de loi pour légaliser le cannabis, car il rapporte gros. Il s'agit de François-Michel Lambert. Il est même arrivé au perchoir de l'Assemblée nationale avec un joint à la main. L'on se demande si le cannabis devrait vraiment être légalisé. Il y a en effet des questions d'éthique et des questions de moral, mais là on a "une France coupée en deux". Il y a ceux qui disent qu'il faut dépénaliser puis légaliser, et il y a ceux qui disent que c'est de la drogue et ce n'est pas le rôle de l’État. Que représente ce marché concrètement dans le pays ?