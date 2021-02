Les partis pris : la cacophonie gouvernementale, gare au libéralisme au Texas et le cas des femmes djihadistes

Alors que des millions de foyers au Texas se retrouvaient privés d'électricité, de chauffage et d'eau potable durant une semaine où leur État était confronté à une vague de froid polaire, d'autres ont vu leur facture augmenter dans des proportions absolument inouïes, affichant des montants jusqu'à 17 000 dollars. On découvre à cette occasion que le système de gestion de l'électricité du Texas connaît bien des faiblesses. Pour François Lenglet, c'est toute la problématique du libéralisme de ces biens essentiels qui est posé. Il trouve qu'il y a là une leçon intéressante à méditer pour l'Europe.

Une dizaine de femmes djihadistes entament une grève de la faim pour protester contre le refus obstiné des autorités françaises d'organiser leur rapatriement et celui de leurs enfants. On rappelle que la politique de la France vis-à-vis des enfants de djihadiste est toujours de rapatrier au cas par cas. Quelque 80 femmes, qui avaient rejoint l’État islamique, et 200 enfants sont détenus dans des camps en Syrie gérés par les forces kurdes. Abnousse Shalmani estime que même si elles sont coupables, elles méritent un jugement et un procès digne de ce nom.