Les partis pris : la drôle d'union de la gauche, le vent d'euphorie sur le CAC40, et le front anti-Chinois de Biden

Les quatre principales formations de gauche dans les Hauts-de-France ont annoncé jeudi un accord d’union pour les élections régionales des 13 et 20 juin. Face au président sortant de cette région, Xavier Bertrand et au RN Sébastien Chenu, EELV, LFI, PCF et PS vont s’unir derrière une tête de liste, l’eurodéputée écologiste Karima Delli. Un cas inédit à ce jour. Jean-Michel Apathie s'interroge si la gauche peut former des alliances dans d'autres régions, et si elle peut s'unir pour 2022.