Les partis pris : la laïcité n'est pas un prénom, Biden, la débâcle et augmentons les salaires, mais...

"Permettre à Sacha et Neissa d'être dans le même bain. C'est ça la laïcité". "Permettre à Milhan et Aliyah de rire des mêmes histoires. C'est ça la laïcité". "Permettre à Malia, Tidiane et Paloma de porter les mêmes couleurs. C'est ça la laïcité." Voici les slogans d'une campagne de sensibilisation à la laïcité du ministère de l'Éducation. Ils accompagnent des photographies d'enfants de différentes couleurs de peau. Dévoilées jeudi sur Twitter, ces affiches ont provoqué de vives réactions de la part des internautes, qui y voient un amalgame entre religions, prénoms et couleurs de peau. Pour Jean-Michel Apathie, la laïcité n'est pas un prénom.