Les partis pris : la triple insécurité en France, Facebook ne peut pas faire la loi, et réfugiés, priés de partir !

Abnousse Shalmani nous emmène ce soir au Danemark où le ministre de l’Immigration et de l’Intégration a décidé de ne pas renouveler et de suspendre les titres de séjour temporaires de quelque 500 Syriens. Mattias Tesfaye juge que la situation est désormais stable à Damas et dans sa province. Le pays a la politique migratoire la plus restrictive en Europe.