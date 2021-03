Les partis pris : la vaccination des soignants, la compétitivité de la France, et le voyage du pape en Irak

Christian Makarian s'est intéressé ce vendredi soir au déplacement du pape François en Irak. Un voyage hautement symbolique dans un pays martyrisé où le souverain pontife entend réconforter l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, anéantie par conflits et persécutions. Un périple de trois jours, au cours desquels le souverain pontife se rendra dans plusieurs villes allant de Bagdad, la capitale, à Mossoul dans le nord. Ce voyage est loin de faire consensus. Cela tombe à un moment très difficile qui rend aussi son voyage dangereux : pour des raisons de sécurité et à cause du Covid.