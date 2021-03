Les partis pris : le bicentenaire de Napoléon, l'Allemagne nous pille, et Fukushima

Emmanuel Macron va célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai, car l'Empereur est "une figure majeure de notre histoire". C'est ce qu'a indiqué mercredi Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Pour Jean-Michel Apathie, on célèbre son génie militaire et génie civil. Napoléon a été, d'une certaine manière, un horrible personnage. Mais cela ne doit pas empêcher qu'on commémore l'anniversaire de sa mort.

Abnousse Shalmani revient ce jeudi soir sur cette catastrophe survenue au Japon il y a dix ans. En 2011, un séisme très puissant provoque un gigantesque tsunami et ravage la côte nord-est du Japon, tuant plus de 18 000 personnes. Le site de la centrale de Fukushima Daiichi est alors englouti. C'est l’un des accidents nucléaires les plus graves de l’histoire. Dix ans après, un comité de l’ONU estime qu’à ce jour, aucun décès ni cancer n’est directement imputable aux radiations, dont les effets se feront sentir dans l’environnement pendant des siècles. Plus prudents, d’autres experts demandent des études épidémiologiques plus poussées.