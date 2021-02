Les partis pris : le débat sur l'écriture inclusive, le comité citoyen sur la vaccination et la polémique en Amérique latine

Le gouvernement a mis en place un comité citoyen pour la vaccination. Comme stratégie vaccinale, les 35 citoyens recommandent un site internet unique et une plateforme téléphonique, de diffuser des messages d'information positifs, un pilotage territorialisé, de mobiliser les réseaux médicaux de proximité, et d'intégrer les contraintes logistiques. Pour Pascal Perri, c'est un peu le comité qui enfonce les portes ouvertes. Ces conventions citoyennes ne règlent rien. Le monde est de plus en plus complexe. Et la complexité fait appel à la compétence.