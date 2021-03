Les partis pris : le faux mea culpa de Macron, le bouchon du siècle au canal de Suez, et la leçon du succès d'Israël

Une opération de remorquage sans précédent est en cours dans le canal de Suez pour débloquer un porte-conteneurs géant. Le navire de plus de 400 mètres, en provenance de Chine, circulait en direction de la Méditerranée pour ensuite rejoindre Rotterdam, aux Pays-Bas, lorsqu’il s’est échoué mardi sur l’une des rives du canal, avant de se placer en travers et d’obstruer la voie navigable. Pour Pascal Perri, c'est le bouchon du siècle.

Israël est la première puissance technologique et numérique du Moyen-Orient. L'État hébreu consacre 5% de son PIB à la recherche et développement. C'est la vraie start-up Nation. C'est grâce à la technologie israélienne que les pétromonarchies ont signé les accords Abraham. Sans la puissance technologique et numérique d'Israël, les pays arabes sont condamnés à mourir. Pour Abnousse Shalmani, c'est extraordinaire ce qu'a accompli Israël et ses neuf millions d'habitants, tout en étant entouré d'ennemis.