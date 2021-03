Les partis pris : le nucléaire un mensonge d'État, oui aux quotas par défaut et le scandale LGBT en Pologne

La France a un héritage toxique dans le Pacifique. Probablement plus toxique encore qu'elle ne veut bien l'admettre. C'est ce que pointe Toxique, la nouvelle enquête de Disclose et ses partenaires. Pendant deux ans, ils ont enquêté sur les conséquences des essais atmosphériques en Polynésie française. Documents militaires, expertise scientifique et reconstitution 3D à l’appui, leur enquête démontre pour la première fois l’ampleur des retombées radioactives qui ont frappé ce territoire vaste comme l’Europe et les mensonges de l’Etat sur la contamination des populations civiles et militaires. Pour Jean-Michel Apathie, le mensonge est consubstantiel du nucléaire.