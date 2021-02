Les partis pris : le pari gagné de Macron, la baisse du chômage, et la guerre au Sahel

Contre l'avis de tous, Emmanuel Macron a décidé fin janvier de ne pas reconfiner la France et d'en appeler à la responsabilité de chacun. Plus de quinze jours après, le niveau des contaminations n’a pas explosé comme le redoutaient les scientifiques. Le président espère éviter un nouveau confinement mais garde la carte en poche en cas de flambée des cas. Pour Le Figaro et Jean-Michel Apathie, le président de la République a gagné son pari.

Au sommet du G5 Sahel, Emmanuel Macron écarte toute baisse des effectifs militaires français dans la région "dans l'immédiat". Le président a promis "une action renforcée" pour "essayer d'aller décapiter les organisations djihadistes". Pour Abnousse Shalmani, le retrait des troupes françaises se fera dans les dix ans à venir, et pas avant. Elle pense que ce qu'il faut mettre en place à tout prix dans cette zone est l'éducation. C'est le seul moyen d'assurer un avenir, et sans avenir, on va rester là-bas pour très longtemps. Et au final, on partira en laissant un désastre qu'on avait trouvé en arrivant.