Les partis pris : Le Pen trahie par Salvini, le retour des pénuries, et l'OMS qui annonce un fiasco

Vaccins, puces électroniques pour voitures, ... Aujourd'hui, on est en situation de pénurie comme on l'a été pour les masques, pour les équipements de protection pour les soignants. Pénurie également de capacité de transport maritime. Les prix ont été multipliés par quatre ces dernières semaines. Il n'y a plus de containers et il n'y a plus de places sur les bateaux. Selon François Lenglet, on retrouve un monde fragmenté. Si la demande est forte et que l'offre ne parvient pas à s'ajuster, en économie de marché, ça fait monter les prix. Cela peut être un signe avant-coureur du retour de l'inflation. Le rapport de force entre les salariés et les entreprises est en train de se transformer. C'est un déterminant très important de l'évolution des prix.